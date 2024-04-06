Electricity Tariff: List of 481 Band A Locations in Nigeria Offering 20+ Hours of Electricity Supply

The Nigerian Electricity Regulatory Commission, NERC, has approved 481 Band A areas for the purpose of implementing the new tariff.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Documents obtained from the regulator indicated that the Abuja Electricity Distribution Company, AEDC, emerged the highest with 107. Yola Electricity Distribution Company, YEDC, has 15, apparently the least.
A breakdown indicated that the Ikeja Electricity Distribution Company, IKEDC, has 45, Port Harcourt Electricity Distribution Company 43.
Kaduna Electricity Distribution Company, 25; Kano Electricity Distribution Company, 43; Ibadan Electricity Distribution Company, 30; Jos Electricity Distribution Company, 64.
Benin Electricity Distribution Company 44; Eko Electricity Distribution Plc, 21 and Enugu Electricity Distribution Company, 44.
Electricity subsidy
Meanwhile, the Federal Government’s subsidies for electricity consumed across the country dropped by N137.07 billion monthly. This is just as it decided to increase tariffs for about two million customers by 230 percent.
The Commission explained that the new increase in electricity for the 1.9 million customers in Band A became necessary following changes in indices used in setting the tariff earlier in the year.
According to NERC, the new tariff is based on an inflation rate of 31.7 percent and a foreign exchange rate of N1,463.3 to a dollar.
It said it expects the energy supply to grow to 5,351GWh.
Directive to DISCOs
Also, the regulator has directed all Electricity Distribution Companies, DisCos, to provide as much clarity as possible to all affected customers.
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In its directive to the companies, NERC, stated: “All DisCos shall ensure that ONLY the newly approved Band A feeders listed in their April 2024 supplementary orders are maintained as Band A for the purpose of vending to prepaid customers and billing for postpaid customers on their networks.
“All DisCos are required to immediately post on their websites the schedule of approved Band A feeders that have been affected by the rate review.
“All DisCos shall set up a portal by 10th April 2024 on their website that allows all customers to check their current Bands by entering their meter or account numbers.
“All customers wrongly billed at the new rate should be refunded through energy tokens no later than Thursday the 11th of April 2024, and file evidence of compliance with the Commission by the 12th of April 2024.
“The Commission shall monitor compliance with the requirements and shall continue to provide to all stakeholders as required.”
IKEDC Band A Customers – Effective 3rd April 2024
The information below are in the order of Serial Number, Feeder Name, Feeder Location, and Major Locations Served.
1. 11-IjuINJ-T2-Water Works Abule Egba WATER WORKS COMPOUND IJU
2. 11-IjuINJ-T1-Galilee Abule Egba OLOWOLAJUOGBON , POPOOLA, BEHIND ELLIOT AND PART OF OBAWOLE
3. 11-ShashaINJ-T1-Coker Estate Akowonjo COKER ESTATE ( SEGUN ADEKOYA AND UNITY STREET)
4. 11-HilltopINJ-T1-Hilltop Akowonjo (BOLA DADA, ANJORIN STREETS ) HILLITOP ESTATE
5. 11-AlimoshoINJ-T4-Akowonjo Akowonjo FAKOYA, ISIBA OLUWO & GORDLOVE
6. 11-AlimoshoINJ-T4-FHA Akowonjo 5TH AVENUE, 34 RD
7. 11-AlimoshoINJ-T8-Alimosho Akowonjo OLUWALOGBON & WILLIAMS ESTATE
8. 11-Adekunle FajuyiINJ-T1-Oduduwa Ikeja ADEKUNLE FAJUYI WAY, ODUDUWA WAY, ODUDUWA CRESCENT, SASEGBON STREET, SOBO AROBIODUN STREET, REMI FANI KAYODE AVENUE
9. 11-IlupejuINJ-T4-Ikorodu Ikeja APAPA OWORONSHOKI EXPRESS WAY, IKORODU ROAD, ISMAIL ESTATE, IYA OLOYE CRESCENT, IJAOLA STREET,ONIGBONGBO AKERELE STREET, ONIGBONGBO OLAIDE BENSON STREET, ONIGBONGBO
10. 11-PTCINJ-T2-Awuse Ikeja TOKUNBO MACAULAY,EMMANUEL KESHI,OGUNYE ZONE
11. 11-OjoduINJ-T1-Ojodu Ikeja ISHERI ROAD, OGUNNUSI STREET, AINA STREET, OREMETA STREET
12. 11-Adekunle FajuyiINJ-T1-Isaac John Ikeja ISAAC JOHN ROAD, LADOKE AKINTOLA STREET, OBA DOSUMU STREET, AJISAFE STREET
13. 11-OjoduINJ-T2-Express Ikeja OMOLE ESTATE, PHASE 1, ISERI ROAD, OMOFEDA STREET, BABATUDE LADEGA STREET
14. 11-OgbaINJ-T1-Ijaye Ikeja IJAIYE HOUSING ESTATE, PENCINEMA, OBA OGUNJI ROAD,OGBA, LSDPC ESTATE, AGEGE, DIDEOLU ESTATE, OGBA, IJAIYE MEDIUM ESTATE, AGEGE IJAIYE ROAD, AGEGE, AKILO ROAD, OFF IJAIYE ROAD, DAIRY FARM ESTATE, IJAIYE ROAD
15. 11-OjoduINJ-T2-River Valley Ikeja OMOLE ESTATE, PHASE 1, ISERI ROAD, OMOFEDA STREET, BABATUDE LADEGA STREET
16. 11-MarylandINJ-T1-PTC Ikeja IKORODU ROAD, EMMANUEL STREET, MARYLAND, ADEREBIGBE SHITTA STREET, TOLA ADEWUNMI CRESCENT, WASINMI STREET, MOBOLAJI BANK ANTHONY WAY, SHONIBARE ESTATE, G.CAPPA ESTATE, MARYLAND CRESCENT
17. 11-OgbaINJ-T1-Isokoko Ikeja ADEYEMI STREET, OGBA, AJIGBOTINU STREET, OJOKORO, AGEGE, SHIABA STREET, AGEGE, OLUSEYE-ARE STREET, ABIOLA MODEL MARKET, OGBA
18. 11-Adeniyi JonesINJ-T1-Adeniyi Jones Ikeja ADENIYI JONES STREET, ADEKUNLE FAJUYI CRESCENT, ALLI BALOGUN STREET, AKINOLA COLE CRESCENT, LADIPO OLUWOLE STREET, ASHOGBON STREET
19. 11-PTCINJ-T1-Opebi Ikeja POLICE COLLEGE, IKEJA, MOBOLAJI BANK ANTHONY WAY IKEJA, TOYIN STREET, IKEJA, OLA AYINDE STREET, MKO ABIOLA CRESCENT, IKEJA, ESOMO CLOSE, OFF TOYIN STREET, TOKUNBO ALLI STREET, OLUFUNMILOLA OKIKIOLU STREET, ALABI CRESCENT, OFF TOYIN STREET
20. 11-IlupejuINJ-T1-Rida Plastic Ikeja RIDA PLASTIC INDUSTRIES, APAPA OWORONSHOKI EXPRESSWAY
21. 11-IlupejuINJ-T1-ATM Ikeja ALH ADEJUMO AVENUE ADEYEMI BERO CRESCENT
22. 11-SecretariatINJ-T2-Agidingbi Ikeja LATEEF JAKANDE ROAD AGIDINGBI ROAD, IKEJA
23. 11-SecretariatINJ-T2-UAC Ikeja BILLINGS WAY, OREGUN, MOBOLAJI JOHNSON AVENUE, ABAYOMI STREET, SANYAOLU STREET, NEW SECRETARIAT ROAD
24. 11-SecretariatINJ-T1-Omole Ikeja HAKEEM BALOGUN WAY, JUSTICE G.B.A. COKER ESTATE, ALAUSA, OBAFEMI AWOLOWO WAY, ALAUSA CIPM AVENUE, ALAUSA, CELESTIAL CHURCH STREET, AMARA OLU STREET
25. 11-OgbaINJ-T2-Ifako Ikeja ACME ROAD, OGBA, AKILO ROAD, OGBA, AJUMOBI STREET, WEMCO ROAD, OGBA, SURULERE STREET GUINESS ROAD, OGBA, VANNI CLOSE, OGBA
26. 11-OgbaINJ-T2-Mangoro Ikeja AKANNI DOHERTY STREET, HENRY CARR AVENUE, ALH ALLI LANE, OGBA ROAD, AGEGE
27. 11-OgbaINJ-T3-Oba Akran Ikeja OBA AKRAN ROAD, SAPARA WILLIAMS STREET
28. 11-OdogunyanINJ-T2-Odokekere Ikorodu OLD IKORODU SHAGAMU ROAD, NAZARETH ROAD, AGODO ALARA COMMUNITY, EZE STREET, UNITY ROAD, POWERLINE ROAD, 2ND SAWMILL WOOD MARKET ODOKEKERE, IREAKARI IGBOSORO COMMUNITY, FOKANBALE COMMUNITY, COMFORT CDA.
29. 11-OdogunyanINJ-T1-Centex Ikorodu ISOCARE INDUSTRIES ROAD, MATECO LNDUSTRIES WEST AFRICA, INDUSTRIAL ESTATE ODONGUYAN.
30. 11-Lagos HomsINJ-T1-Estate Oshodi LAGOS HOMES ESTATE ALONG LASU-ISHERI ROAD
31. 11-ItireINJ-T2-Canal Oshodi LATEEF ADEGBOYEGA STREET, NIYI ONILARI STREET, AGO PALACE WAY
32. 11-MagodoINJ-T1-Emmanuel Keshi Shomolu KOLA AMODU/BASHIRU SHITTU
33. 11-MagodoINJ-T1-Shangisha Shomolu TOKUNBO MACAULAY,EMMANUEL KESHI,OGUNYE ZONE
34. 11-MarylandINJ-T1-Okupe Shomolu AROWOJOGBE ESTATE,SUNMOLA,IBIRONKE,OKUNOLA AINA,AJOSE
35. 11-MagodoINJ-T1-Owulade Shomolu ABAYOMI OWULADE,ADETOROADELAJA
36. 11-IgbobiINJ-T3-Railway Shomolu ADESHINA STREET,PART OF TINUBU ROAD,PART OF VONO ROAD, KAYODE
37. 11-IgbobiINJ-T2-Igbobi Shomolu NATIONAL ORTHOPAEDIC HOSPITAL
38. 11-IgbobiINJ-T2-Market Shomolu SHIPEOLU STREET,OGUNTOLU AND EYO STREET.
39. 11-MagodoINJ-T2-Bashiru Shomolu BASHIRU SHITTU,OMOLE PHASE 2 ESTATE,CMD ROAD
40. 11-MarylandINJ-T3-Demurin Shomolu IKOSI ROAD,ALADELOLA,TAIKE,SOME PART OF KETU BUSSTOP,HASSAN STREET
41. 11-IlupejuINJ-T3-Coker Shomolu ASSOCIATION AVENUE,COKER ROAD,OLORUNFUMI STREET,OREMEJI,WILMER ESTATE.
42. 11-Ilupeju BypassINJ-T1-Bypass Shomolu ILUPEJU BYPASS,UPPER PART OF OF TOWN PLANNING,
43. 11-Ilupeju BypassINJ-T1-Obanikoro Shomolu OLATUNDE AYOOLA,JOF ESTATE,TREM CHURCH,OBANIKORO ESTATE,IKORODU ROAD.
44. 11-IlupejuINJ-T3-Palmgrove Shomolu PALMGROOVE ESTATE,IKORODU ROAD,AFOLABI LESSI,OLUSOJI IDOWU.
45. 11-Ilupeju BypassINJ-T1-Industrial Shomolu TOWN PLANNING,SURA MOGAJI,ESTHER OSHINYEMI,INDUSTRIAL AVENUE
IBEDC Band A Customers – Effective 3rd April 2024
1. ARAMED 11KV FEEDER ALONG ALOMAJA AREA ALOMAJA ROAD
2. BAT/NEW AGE 11KV FEEDER ALONG TOLL-GATE,IBADAN LAGOS -IBADAN ROAD
3. LINA OIL 11KV FEEDER CHALLENGE EXPRESS ROAD, IBADAN CHALLENGE EXPRESS ROAD, IBADAN
4. OBELAWO 11KV FEEDER IKIRUN ROAD 1 X 15MVA, 33/11KV IKIRUN ROAD
5. OAUTHC 11KV FEEDER ILESA ROAD OAUTHC COMPLEX
6. PRIME ILESA ROAD 11KV FEEDER ILESA ROAD T2X15MVA
7. EMIR PALACE 11KV FEEDER ILORIN OJA-OBA AREA EMIR PALACE, ILORIN CENTRAL MOSQUE
8. EAGLE FLOUR 11KV FEEDER INTERCHANGE ISS EAGLE FLOUR MILL COMPANY
9. IYAGANKU 11KV FEEDER IYAGANKU ISS OBA ADESIDA, MAGARA, CUSTOMARY COURT, KOBIOWU
10. JEBBA PAPER MILL 11KV FEEDER JEBBA PAPER MILL ISS JEBBA PAPER MILL FACTORY
11. JEBBA TOWNSHIP 11KV FEEDER JEBBA PAPER MILL ISS IDI-AGON , STATION ROAD
12. EVANS/EFCO 11KV FEEDER JERICHO ISS JERICHO, MAGAZINE RD, ONIREKE, J ALLEN
13. BLACK/HORSE 11KV FEEDER KM 12,OLD LAGOS-ROAD,PODO VILLAGE, IBADAD ODO-ONA KEKERE, IBADAN
14. FRIGOGLASS 11KV FEEDER LAGOS-OJOO EXPRESS FRIGOGLASS ROAD, IBADAN
15. STADIUM 11KV FEEDER LIBERTY ROAD LIBERTY STADIUM
16. TOP SUCCESS 11KV FEEDER MOKOLA ISS AGO TAPA, MOKOLA HILL, PERLIAMENTARY ROAD
17. BEST OIL/ALTAK 11KV FEEDER NEW-GARAGE AREA,IBADAN NEW-GARAGE ROAD
18. IJEBU INDUSTRIAL 11KV FEEDER NIPP ROAD INDUSTRIAL ROAD
19. PRIME 11KV FEEDER ODI-OLOWO 2 X 15MVA, 33/11KV ISS SAWMILL, ALEKUWODO.
20. OSOGBO GRA 11kV FEEDER ODI-OLOWO 2 X 15MVA, 33/11KV ISS OKEFIA-OLD GARAGE-STATION STATION ROAD
21. STARTIME 11kV FEEDER OLOMORE ISS NTA STARTIMES PREMISES, OKE EGUNYA, AGO OBA, ABEOKUTA
22. 7UP 11KV FEEDER OLUYOLE 7UP PLANT, MAVINE PLAST, WONDER PLASTIC, KAMADEX
23. JOYCEB/RATCON 11kV FEEDER OLUYOLE ESTATE, IBADAN JOYCE-B ROAD
24. AGBA/SHOPRITE 11kV RADIATED FROM AGBA DAM 2 X 15MVA, 33/11KV INJECTION S/S STATION ROAD, UMARU AUDI ROAD, BASIN ROAD, FATE ROAD, RESERVATION ROAD, FLOWER GARDEN, OFFA ROAD, ALHAJI TUNDE MOHAMMED ROAD
25. COMMERCIAL 11KV FEEDER RADIATED FROM NIPP PIPE LINE 2 X 15MVA, 33/11KV INJECTION S/S PIPE LINE ROAD, AWOLOWO ROAD, TANKE ROAD
26. AERODROME 11KV FEEDER SAMONDA ISS JET LANE
27. HOUSING ESTATE 11KV FEEDER SAMONDA ISS EXPOYO, NASFAT, CHURCH STREET
28. AKEJU 11KV FEEDER TINUMOLA 1 X 7.5MVA, 33/11KV ISS TINUMOLA-LAMECO STREET
29. WONDERFUL 11KV FEEDER TINUMOLA 1 X 7.5MVA, 33/11KV ISS HALELLUYAH STREET
30. GENERAL HOSPITAL 11KV FEEDER UNIVERSITY MAIN CAMPUS ROAD STATE GENERAL,SCHOOL OF NURSING
YEDC Band A Customers – Effective 3rd April 2024
1. AUN American University yola America University Premises.
2. Bekaji bekaji area jimeta Bekaji Area Jimeta
3. Faro Faro company opposite Jimeta park Faro Company
4. Government House Government House Police Headquarters, Appeal Court, Government House
5. GRA Wukari GRA wukari Abuja Area, Pwadzu, Hospital, Gra.
6. INEC office Jimeta Inec Office Jimeta
7. Jalingo Jalingo Town Awoniyi, Legislative, Investment Qtrs
8. Jambutu Jambutu Area Parts Of Jimeta, Jambutu, Girei Area.
9. Jimeta Jimeta Area Parts Of Jimeta
10. New Wukari N/Wukari Wukari, Ibi And Envrions
11. SPY Polytechnic Jimeta Polytechnic Jimeta
12. Savannah Savannah Sugar Refinery Savanah Sugar Comp, Gyewana, Dubange.
13. TY Danjuma TY/Danjuma Ty Danjuma
14. Futy University Futy Campus
15. Yola Yola Town Yola Town, Fufore And Parts Of Jimeta
AEDC Band A Customers – Effective 3rd April 2024
1. 132KV APO T/S_33KV FDR H23_PL_PL AIRPORT NICOMSAT, KOREAN SCHOOL, NNAMDI AZIKIWE INT’L AIRPORT, DUNAMIS CHURCH, SHOPRITE
2. 132KV APO T/S_33KV FDR H37_S26_PARADISE ESTATE APO PARADISE ESTATE
3. 132KV APO T/S_33KV FDR H37_S26_K10 APO AEDC REGIONAL OFFICE APO, JIMENTA FILLING STATION, ZONE C DEFENCE QUARTERS, ZONE E EXTENSION
4. 132KV APO T/S_33KV FDR H37_S26_BEHIND TRANSMISSION APO BEHIND TRANSMISSION OFFICE.
5. 132KV APO T/S_33KV FDR H5_R7_4B ASOKORO ALEX IBRU STREET, YORUBA MOSQUE, BABAGANA KINGIBE, HASSAN ADAMU, BOLA IGE STREET,
6. 132KV APO T/S_33KV FDR H5_R7_4A ASOKORO NASIRU ELRUFAI SREET, LARABA DAGASH STREET
7. 132KV APO T/S_33KV FDR H5_R7_3A ASOKORO SANI ZANGO SREET, OLADUNI STREET, AYANGYKU STREET, ISMAILA STREET, GWARZO STREET, BABAGANA KINGIBE STREET
8. 132KV APO T/S_33KV FDR H5_R7_1B ASOKORO NNPC FILLING STATION AND ITS ENVIRONS
9. 132KV APO T/S_33KV FDR H5_R2_FD6 ASOKORO WORLD BANK AND SENATOR OBIORA
10. 132KV APO T/S_33KV FDR H5_R2_FD10 ASOKORO ECOWAS
11. 132KV APO T/S_33KV FDR H5_R6_2B ASOKORO ALI AKILU STREET, QUEEN AMINA STREET, SULEIMAN BARAU STREET, IBRAHIM TAYO STREET, DSS QTR, PART OF QUEEN ELIZABETH STREET
12. 132KV APO T/S_33KV FDR H5_R6_5A ASOKORO ASO ROCK
13. 132KV APO T/S_33KV FDR H5_R3_4A ASOKORO DE-WELLS CARLTON APARTMENT
14. 132KV APO T/S_33KV FDR H5_R3_4A ASOKORO STATE HOUSE VILLA
15. 132KV APO T/S_33KV FDR H5_R3_3A ASOKORO YAKUBU GOWON CREST, KANO, SOKOTO, IMO GOVT LODGE, SPDC QTRS, GADO NASKO STREET & PART OF JOSE MARTINS
16. 132KV APO T/S_33KV FDR H5_R3_2A ASOKORO NIA
17. 132KV APO T/S_33KV FDR 33KV FDR H3_R5_6B ASOKORO ARMY WAR COLLEGE
18. 132KV APO T/S_33KV FDR 33KV FDR H3_R5_5A ASOKORO NAOWA SECRETARIAT, DIA AND STATE HOUSE CLINICS
19. 132KV APO T/S_33KV FDR 33KV FDR H3_R5_4B ASOKORO W.U BASSEY BARRACKS EXTENSION AND NIGER BARRACKS
20. 132KV APO T/S_33KV FDR 33KV FDR H3_R5_3A ASOKORO COMMAND GUEST HOUSE AND NAVAL HOLDING LIMITED
21. 132KV APO T/S_33KV FDR 33KV FDR H3_R5_2B ASOKORO DSS HQ
22. 132KV APO T/S_33KV FDR 33KV FDR H3_R5_1B ASOKORO MOGADISHU BARRACK
23. 132KV APO T/S_33KV FDR 33KV FDR H3_R4_FD9 ASOKORO ASO ROCK
24. 132KV APO T/S_33KV FDR 33KV FDR H3_R4_FD8 ASOKORO NOT IN CIRCUIT
25. 132KV APO T/S_33KV FDR 33KV FDR H3_R4_FD6 ASOKORO NATIONAL ASSEMBLY COMPLEX
26. 132KV APO T/S_33KV FDR 33KV FDR H3_R4_FD4 ASOKORO NJC, SUPREME COURT
27. 132KV APO T/S_33KV FDR 33KV FDR H3_R4_FD27 ASOKORO SGF
28. 132KV APO T/S_33KV FDR 33KV FDR H3_R4_FD26 ASOKORO NATIONAL ASSEMBLY COMPLEX
29. 132KV APO T/S_33KV FDR 33KV FDR H3_R4_FD18 ASOKORO NATIONAL ASSEMBLY COMPLEX
30. 132KV APO T/S_33KV FDR 33KV FDR H3_R4_FD10 ASOKORO NATIONAL ASSEMBLY COMPLEX
31. 132KV KUBWA T/S_33KV DAM FDR_K32_FD3 DUTSE NEW TREATMENT PLANT
32. 132KV KUBWA T/S_33KV DAM FDR_K32_FD2 DUTSE CAMP PUMPING AND STATION PLANT
33. 132KV KUBWA T/S_33KV DAM FDR_K32_FD1 DUTSE LOWER USUMA DAM
34. 132KV APO T/S_33KV FDR H11_G32_7B GARKI GARKI AREA OFFICE OGIDI CLOSE, TREASURY HOUSE, CBN QTR, GARKI MODERN MARKET.
35. 132KV APO T/S_33KV FDR H11_G32_6A GARKI RITA LORI HOTEL, JERE STREET
36. 132KV APO T/S_33KV FDR H1_G25_FD7 GARKI UNITED NATION, BURKINA FASO, ZAMBIA AND CAMEROON EMBASSIES
37. 132KV APO T/S_33KV FDR H1_G25_FD5 GARKI NIGER, GHANA, UGANDA EMBASSIES
38. 132KV APO T/S_33KV FDR H1_G25_FD3 GARKI TURKISH, SUDAN, EGYPT EMBASSIES
39. 132KV APO T/S_33KV FDR H1_G25_FD23 GARKI NNPC, CATHOLIC CHURCH, BRAZIL, KENYA AND LIBYA EMBASSIES
40. 132KV APO T/S_33KV FDR H1_G25_FD21 GARKI ENVOY HOTEL
41. 132KV APO T/S_33KV FDR H1_G24_FDR 23 GARKI SOUTH AFRICAN, RUSSIAN EMBASSY, ECWA CHURCH, EQUITORIAL EMBASSY, DANTATA AND SAWOE.
42. 132KV APO T/S_33KV FDR H1_G24_FDR 22 GARKI PAKISTAN, INDIA HIGH COMMISSION AND MALI EMBASSIES
43. 132KV APO T/S_33KV FDR H1_G24_FDR 20 GARKI STREET LIGHT
44. 132KV APO T/S_33KV FDR H1_G24_FD7 GARKI MAIMUNA COMMUNICATION
45. 132KV APO T/S_33KV FDR H1_G24_FD6 GARKI OANDO FILLING STATION, THE DOME, NATIONAL PLANNING COMMISSION
46. 132KV APO T/S_33KV FDR H1_G24_FD5 GARKI EUROPEAN UNION
47. 132KV APO T/S_33KV FDR H1_G24_FD21 GARKI NATIONAL HOSPITAL STAFF QTR
48. 132KV APO T/S_33KV FDR H1_G24_FD2 GARKI NATIONAL HOSPITAL
49. 132KV APO T/S_33KV FDR H11_G32_5B GARKI AIRFORCE QUARTERS, SURVEY GENERAL OFFICE, YALWURI STREET
50. 132KV APO T/S_33KV FDR H11_G32_5A GARKI CBN QTR, BIRNIN KEBBI STREET, FCDA QTRS, DRUM STIX
51. 132KV APO T/S_33KV FDR H2_G4_6B GARKI SAHAD STORES, UNITY HOUSE, LARMODE HOTEL, DAN KANN HOUSE
52. 132KV APO T/S_33KV FDR H2_G4_4B GARKI BALARGY, CRESCENT, INTEGRITY COURT, OBANSANJO ESTATE, LILLY COURT
53. 132KV APO T/S_33KV FDR H2_G4_3B GARKI POLICE CANTONMENT AND EFAB MALL
54. 132KV APO T/S_33KV FDR H2_G4_2A GARKI NESRA, ARMY SECRETARIAT, AROCHUKWU STREET, OKEMESI STREET.
55. 132KV APO T/S_33KV FDR H2_G4_1A GARKI HAWTHORN SUITES
56. 132KV CENTRAL AREA T/S_33KV FDR 5_G2_3B GARKI CHINESE EMBASSY
57. 132KV CENTRAL AREA T/S_33KV FDR 5_ICC_FD2 GARKI INTERNATIONAL CONFERENCE CENTRE
58. 132KV CENTRAL AREA T/S_33KV FDR 5_G42_FD5 GARKI IMO HOUSE, OWENA HOUSE, NACA, ECUMENICAL CENTRE, LABOUR HOUSE
59. 132KV GIS DAWAKI T/S_33KV FDR D2_M43_SETRACO GWARINPA 4TH AVENUE, PART OF 2ND AVENUE, SETRACO GATE AND ENVIRONS
60. 132KV GIS DAWAKI T/S_33KV FDR D2_M42_K14 GWARINPA PART OF 5TH AVENUE, FOREIGN AFFAIRS QUARTERS, DIAMOND BANK, KEYSTONE BANK, ZENITH BANK, 3RD AVENUE CORNERSHOP, PRIMARY SCHOOL, MIB PLAZA, ANGLICAN CHURCH ON 3RD AVENUE
61. 132KV KUKWABA T/S_33KV FDR L35_PL_PL IDU RAILWAY STATION, EFCC HQTRS, COCA-COLA, CWAY, VERITY COURTS & GARDENS, FEDERAL MEDICAL CENTRE
62. 132KV KUKWABA T/S_33KV FDR L36_PL_PL IDU NILE UNIVERSITY, BASE UNIVERSITY
63. 132KV KATAMPE T/S_33KV 9MOBILE FDR_PL_PL LIFECAMP 9MOBILE
64. 132KV KUKWABA T/S_33KV FDR L33_S25_STADIUM MAIN LOKOGOMA MKO ABIOLA STADIUM
65. 132KV KUKWABA T/S_33KV FDR L33_S25_INDOOR LOKOGOMA INDOOR COMPLEX
66. 132KV KUKWABA T/S_33KV FDR L33_S25_GV LOKOGOMA GAMES VILLAGE
67. 132KV KUKWABA T/S_33KV FDR L33_S25_EYE CLINIC LOKOGOMA EYE CLINIC
68. 132KV CENTRAL AREA T/S_33KV FDR 6_C4_5A MAITAMA NILES STREET, MISSISSIPPI STREET
69. 132KV CENTRAL AREA T/S_33KV FDR 6_C4_3B MAITAMA PANAMA STREET, GANGES STREET
70. 132KV CENTRAL AREA T/S_33KV FDR 6_C4_3A MAITAMA EUPHRATES STREET, REAGENT SCHOOL, YORUBA MOSQUE, OAU QTR
71. 132KV CENTRAL AREA T/S_33KV FDR 6_C2_9B MAITAMA CHINESE EMBASSY
72. 132KV CENTRAL AREA T/S_33KV FDR 6_C2_6A MAITAMA ZAMBIA EMBASSY, A.A OIL, CONGO AND ETHIOPIAN EMBASSY
73. 132KV CENTRAL AREA T/S_33KV FDR 6_C2_5B MAITAMA IMANI ESTATE & PRESIDENCY QTRS
74. 132KV CENTRAL AREA T/S_33KV FDR 6_C2_5A MAITAMA IMANI ESTATE AND SHELL ESTATE
75. 132KV CENTRAL AREA T/S_33KV FDR 6_C2_4A MAITAMA NUC
76. 132KV CENTRAL AREA T/S_33KV FDR 6_C2_3A MAITAMA INEC, NEMA, DSTV, POWER HOUSE
77. 132KV KATAMPE T/S_33KV MAITAMA FDR_C3_2A MAITAMA KATSINA ALA, IG HOUSE, GURARA STREET
78. 132KV KATAMPE T/S_33KV MAITAMA FDR_C3_1A MAITAMA MAITAMA AREA OFFICE, HABIBA PLAZA, OSUN CRESCENT
79. 132KV CENTRAL AREA T/S_33KV FDR 6_C2_6B MAITAMA NCC AND KOREAN EMBASSY
80. 132KV CENTRAL AREA T/S_33KV FDR 6_C2_2B MAITAMA CUSTOM OFFICE, MURJANATU PLAZA
81. 132KV CENTRAL AREA T/S_33KV FDR 6_C2_8A MAITAMA GANA AND USMAN STREETS
82. 132KV KATAMPE T/S_33KV MAITAMA FDR_C3_5B MAITAMA DANUBE EXTENTION AND PART OF MAITAMA EXTENTION
83. 132KV KATAMPE T/S_33KV MAITAMA FDR_C3_3A MAITAMA YOBE STREET, RIO NEGRO STREET, MAITAMA EXTENTION, ZENITH BANK
84. 132KV SULEJA T/S_33KV FIELD BASE FDR_FIELDBASE_SULEJA SMART FDR SULEJA GLOBAL BLOCK INDUSTRY, AHMIS, U.I DANDADA,MTN MAST, OPARA S/S, BLESSED IKD
85. 132KV CENTRAL AREA T/S_33KV FDR 2_B33_9B WUSE TRANSCORP
86. 132KV CENTRAL AREA T/S_33KV FDR 2_B33_4B WUSE NEXIM BANK
87. 132KV CENTRAL AREA T/S_33KV FDR 2_B33_1B WUSE SHERATON HOTEL
88. 132KV CENTRAL AREA T/S_33KV FDR 2_B33_10B WUSE PPPRA
89. 132KV CENTRAL AREA T/S_33KV FDR 2_B33_10A WUSE FEDERAL SECRETARIAT
90. 132KV CENTRAL AREA T/S_ 33KV FDR 4_B33_8A WUSE MINISTRY OF HEALTH AND EDUCATION
91. 132KV CENTRAL AREA T/S_33KV FDR 2_B33_7A WUSE MTN MAST
92. 132KV CENTRAL AREA T/S_ 33KV FDR 4_B33_8B WUSE MINISTRY OF TRANSPORT AND ICAA PLAZA
93. 132KV KATAMPE T/S_33KV WUSE II FDR_B52_4B WUSE KUMASI STREET, AGADEZ STREET, TFC, PART OF DAR ES SALAAM, PART OF AMINU KANO CRESCENT
94. 132KV KATAMPE T/S_33KV WUSE II FDR_B52_4A WUSE BANEX HOTEL
95. 132KV KATAMPE T/S_33KV WUSE II FDR_B52_3B WUSE DENISE HTEL, NJAMENA STREET, GOMBE JEWEL HOTEL, SIEMENS, DABRAS HOTEL, LIBREVILLE STREET, LUNGI STREET, AGAPE HOTEL, FCDA QTR, ILOBE FILLING STATION, UBA, GLO OFFICE
96. 132KV KATAMPE T/S_33KV WUSE II FDR_B52_3A WUSE MONROVIA STREET, PECHEZ HOTEL, HOTEL DE HORIZON
97. 132KV KATAMPE T/S_33KV WUSE II FDR_B52_2B WUSE TULIP PRESS, BUCHANA STREET, TALATU ESTATE, A-CLASS HOTEL, FCDA, MAP U AND FIRST BANK
98. 132KV KATAMPE T/S_33KV WUSE II FDR_B52_1B WUSE MINISTER’S QUARTER MABUSHI AND ITS ENVIRONS
99. 132KV KATAMPE T/S_33KV WUSE II FDR_B52_1A WUSE NEMSA OFFICE & PARAKOU STREET
100. 132KV CENTRAL AREA T/S_ 33KV FDR 4_B33_4A WUSE ENERGY COMMISSION, NATIONAL MOSQUE, FRAIZER HOTEL, GRAND SQUARE
101. 132KV KATAMPE T/S_33KV WUSE II FDR_B5_3B WUSE AMIGO SUPERMART, ALBERT FURNITURE, BARCELONA HOTEL, HAMPTON APARTMENTS, DURBAN STREET, OTI CARPET, WUSE AREA OFFICE
102. 132KV KATAMPE T/S_33KV WUSE II FDR_B5_3A WUSE BIG BITE, LOBITO CRESCENT
103. 132KV KATAMPE T/S_33KV WUSE II FDR_B5_2B WUSE OAU QTRS, POLY PLAZA, AP PLAZA & CHICKEN HOUSE
104. 132KV KATAMPE T/S_33KV WUSE II FDR_B5_2A WUSE KODA LINK,MINISTRY OF SOLID MINERALS,GLO SWITCH YARD, CUSTOM QTRS & AL-NUR MOSQUE
105. 132KV KATAMPE T/S_33KV WUSE II FDR_B5_1A WUSE ROCKVIEW HOTEL, CHELSEA HOTEL AND PMU
106. 132KV CENTRAL AREA T/S_ 33KV FDR 4_B33_3B WUSE TAMARA GUEST, PART OF ZONE 3, FRSC, ABACHA ESTATE, YARADUA CENTER
107. 132KV KATAMPE T/S_33KV WUSE II FDR_B5_1B WUSE AP PLAZA, CHICKEN REPUBLIC, POLY PLAZA, EXCLUSIVE STORES
PHEDC Band A Customers – Effective 3rd April 2024
1. EMOHUA Ahoada Rumuji Community, Ruakwunde Community, Emohua Cummunity, Oduoha Community, Ogbakiri Community.
2. ABONEMA Ahoada Abonnema, Degema
3. EPZ1 Calabar MM Highway, EPZ Complex.
4. OLAM Calabar Olam Grains Complex
5. TRANSCORP Calabar Transcorp
6. NIGER MILLS Calabar Niger Mill Complex.
7. BAO YAO Calabar Bao Yao
8. EPZ2 Calabar MM Highway, EPZ Complex.
9. DIAMOND HILLS Calabar Diamond Hill, Essien Town.
10. EPZ2 Calabar Esuk Utan
11. DIAMOND HILLS Calabar Leopard Town, Calabar Rd, Mbukpa, Ambo Street.
12. AMIKA Calabar MM Highway, Marian Road, Idundu, Akpabuyo, Essien Town, Spar, Atekon Drive, Mariam road, Eta-Agbor, Unical, Crutech, Atimbo, Bakassi, State Housing, Aka-iffa, Idundun, Oban
13. IBENO Eket Onna Town, Awa Iman, Nkpat Enin, Ikot Abasi, Edem Enya, Marina L.G.A, Ibamo L.G.A
14. EKPENUKPA Eket Afaha Ukwa, RCC, Oron rd
15. IKOT EKPENE Ikot Ekpene Ikot Ekpene Road By Afaha Ube, Enen Afaha, Enen Ikot Abasi
16. AKANI PH N/A No line load
17. TRANS AMADI PH Trans Amadi Industrial Lay Out, Trans Amadi Gardens, Ordinance Road, Danjuma Drive.
18. BOROKIRI PH Eastern By-Pass Road, 2nd &3rd Avenues, PHED Hqtrs, Borokiri Sand field, Aggrey road, Harold Wilson road, Nigerian Navy Sch., Moscow road
19. TRANS AMADI PH Ordinance, Elf/ Total road, Rivoc road, Redeem road, Jesty and Jenny street, J&C Street, Nka street, Trans Amadi road
20. TRANS AMADI PH Pans Amadi Road, Ordince Road, Danjuma Drive, Somitel, Total Gospel, Doxa Road, Rivoc road, Peter Odili Road
21. RSPUB 1 PH Redeem Road, Slaughter Road, Rivoc Road,
22. RSPUB 1 PH Alcon Road, Nvuigwe,Woji Estate.
23. RSPUB 1 PH YKC area, Woji Village area, Ogbatai area.
24. SECRETARIAT PH Old GRA, PHED Hqtrs. Abana, William Jumbo,
25. UTC PH Kidney Island
26. UTC PH Old GRA, Forces Avenue, Udi Street, Bauchi Street, BMH
27. UTC PH SPAR Shopping Mall, Parts of Old GRA.,Industry road, reclamation road, Azikwe road, Old G.R.A-PH club axis
28. OYIGBO PH Aba-Port Harcourt Road, Boskel Road, Obigbo West, School-to-Land
29. REFINERY LINE 1 PH Rumukwurushi, Aweto Guest House, Atali, Igwuruta Road, Rumuibekwe-Bori road, Ahoada road, Ogbonda, Aba-Road, Eleme Junction, Eneka, New-layout Eneka road, Igwuruta-Ali,
30. RUMUOLA PH Part of Stadium Road, Orazi area, Part of Rumuola Road, GRA 2&3, Tombia street, Mummy B road, Oroazi, Madenla Car Wash, Tombia Ext., Psychiatric road, Ohiamini
31. OYIGBO PH Aba-Port Harcourt Road, Elelenwo Community, Boskel Road
32 AKANI PH Old Aba Road, Part of Woji, Rumuibekwe Extension, Victory Estate Elelenwo, Rumuogba, Mr. Sweet, Enugu Street, Victory Estate, Rumuobiakani
33. RSTV PH Elelenwo Sandfill, Nvuigwe community
34. RAINBOW PH Hotel Presidential, Le Meridian Hotel, NDDC Office, Part of GRA 2&3, Parts of Stadium Road, Part of Mummy B Road, New G.R.A, Ordinance road, Mother Cat, Birabi Street-G.R.A
35. ONNE PH Eleme, Alito, Akpajo, Onne NPA, IIPA
36. FOURLANE Uyo Ikot Ekpene road, Ikpa road, oron rd.
37. IBESIKPO Uyo Ibesikpo, Nung Udoe, Okop Nwa Erong, Afaha-Ube road, Winners Chapel road, Atiku road,
38. LA MERIDIAN Uyo Nsukara Offot, Idu Uruan, Ikot Ekpene Road By De Choice Mall, Ida road, Uwaniba road
39. IKOT EKPENE Uyo 4Point Sheraton Complex.
40. IBESIKPO Uyo UNIUYO Town Campus Ikpa Road, Brook Str, Ikot Ekpene Rd, Barracks Str, Govt. house.
41. IBESIKPO Uyo State Secretariat Complex IBB Way, Abak road, Nsentip Str.
42. FOURLANE Uyo Ewet Housing Estate, Fourlane road, Oron road
43. CHAMPIONS BREWERIES Uyo Udo Udoma Avenue, Banking Layout, Winners Chapel road, Aka road, IBB road, Community Sch road
KAEDC Band A Customers – Effective 3rd April 2024
1. 33KV OLAM Olam, Hybrid Feed Abuja -Kaduna Express Way
2. 11KV COMMERCIAL ZAM NTA Gusau
3. 11KV LUGGARD HALL Alkali Road, Yakube Avenue, Whaff Road, Independence
4. 33KV WATER WORKS ZARIA Zaria Dam, Sanyoghurt & Dogarawa
5. 33KV KRPC (DEDICATED) KRPC Kaduna
6. 11KV BARNAWA GRA Highcost, Barnawa Complex
7. 33KV UNTL (DEDICATED) UNTL Kakuri, Pan, DECON Kaduna
8. 11KV GOVERNMENT HOUSE ZAM Yankuka, Yariman Bakura Hospital , Government House Gusau
9. 11KV LEVENTIS Lagos Street, Yuroba Road, Oriyofata, Gwandu Road
10. 11KV BANK KAFANCHAN Bank road Kafanchan
11. 11KV AHMADU BELLO WAY Abakpa, Sokoto Road , Ahmadu Bello Way
12. 11KV WATER RESOURCES RIG Water Resources
13. 33KV UNIVERSITY (DEDICATED) University Birnin Kebbi
14. 11KV ISA KAITA Isa Kaita Road , Unguwan Sarki, Sultan Road
15. 11KV NACB Danburam, Yahaya Road & Nitel Quarters
16. 11KV DAWAKI Jabi East, Kamsilim, Waziri Maccido
17. 11KV NEW MILLENNIUM CITY New Milenium City, Nuru Shiraj
18. 11KV NAFBASE Agric Quarters & Nafbase Kaduna
19. 11KV NASFAT Nasfat Village , Farin Gida, Hayin Banki
20. 11KV LEGISLATIVE QUARTERS Anguwan Dosa, Yan Majalisu , Collegue Road , Kudan Street & Kubai Road
21. 11KV POLY ROAD Poly Quarters, Mogadishu Layout
22. 11KV CANTEEN PZ, River road GRA Zaria, Manchester road GRA Zaria, Park Road, Whaff Road Zaria, Dakacce, & Nagoyi
23. 33KV JAJI Kawo, Zaria Road and Mararaban Jos, Trade fair Kaduna
24. 33KV LABANA (DEDICATED) Labana Jega Road Kebbi
25. 33KV AIRPORT ROAD Airport Road, Eyes Center Kaduna, Mando Road
KEDCO Band A Customers – Effective 3rd April 2024
1. 33KV CHALLAWA WATER WORKS PANSHEKARA PANSHEKARA
2. 33KV POWER HOUSE KATSINA URBAN KATSINA URBAN
3. 33KV DAN AGUNDI 1 KANO CITY DANAGUNDI INJECTION SUB STATION KANO CITY
4. 33KV RICE FIELD R/ZAKI GWARZO ROAD
5. 33KV MAMUDA SHARADA Challawa Industrial estate
6. 33KV TEXTILE FUNTUA Mairuwa
7. 33KV KATSINA ROAD FUNTUA Katsina road, Funtua
8. 33KV TAMBURAWA WATER WORKS PANSHEKARA PANSHEKARA
9. 11KV CHALLAWA WATER PLANT PANSHEKARA Water Plant Challawa
10. 33KV RICE MILLS GUMEL GUJUNGU, JIGAWA RICE MILLS, GAGARAWA
11. 11KV TAMBURAWA WATER PLANT MAIKALWA TAMBURAWA WATER TREATMENT PLANT
12. 11KV FUNTUA TEXTILE MILL FUNTUA Water Board Funtua
13. 11KV FUNTUA WATER WORKS FUNTUA Funtua Water Board
14. 33KV COCA COLA SHARADA Challawa Indutrail Area
15. 11KV INDUSTRIAL FUNTUA Funtua Industrial
16. 33KV UNIVERSITY HADEJIA HADEJIA, BIRNIWA, UNIVERSITY, GUMEL, KAFIN HAUSA
17. 33KV DANGOTE SHARADA SHARADA Phase 3
18. 33KV HADEJIA HADEJIA ALONG MALLAM MODORI RD HA HADEJIA, OPPOSITE SHAGARI COMM.SCH HADEJIA, KM2 MMR ROAD BEHIND NEPA POWER ST. HADEJIA, NEAR UMMUL KHAIRI YOGOUT, HADEJIA TWN, NO.3 NGURU ROAD HADEJIA, NEAR TRANSMISSION SUB STATION HADEJIA, NEAR TRANSMISSION SUB STATION HADEJIA, NTA QTRS, ALONG G/GABAS RD, HADEJIA TOWN, ALONG M/MADORI ROAD, HADEJIA TOWN, OPPOSITE SHAGARI COMM.SCH HADEJIA.
19. 33KV KOFAR GUGA KATSINA CITY KOFAR GUGA Katsina
20. 33KV DUTSE DUTSE Dutsen Town
21. 11KV NATSINTA KATSINA CITY KATSINA CITY
22. 33KV DAURA DAURA Mashi road, Daura
23. 33KV AJIWA WATER WORKS KATSINA URBAN Dutsinma Area, New Govt House, SSS Office, Inec tourist Lodge
24. 11KV APEX KATSINA URBAN HASSAN USMAN ROAD CBN Katsina
25. 11KV RIJIMA RICE DAURA Rijima Rice Daura town
26. 33KV ATM DORAYI KUMBOTSO
27. 33KV SMALL SCALE BOMPAI DAKATA
28. 33KV CLUB BADAWA CLUB ROAD
29. 11KV CERAMIC DORAYI Challawa INDUSTRIAL
30. 11KV NBC DORAYI challawa INDUSTRIAL
31. 33KV SPANISH 2 ZOO ROAD SHARADA PHASE 2
32. 11KV DALA FOODS SHARADA SHARADA INDUSTRIAL
33. 33KV IDH SABON GARI FRANCE ROAD KANO
34. 33KV WUDIL WUDIL GAYA ROAD WUDIL
35. 33KV ANGELS ZOO ROAD SHARADA PHASE 2
36. 33KV SPANISH 1 ZARIA ROAD SHARADA PHASE 2
37. 11KV WUDIL COMMERCIAL WUDIL Wudil Town
38. 33KV MTN BOMPAI INDEPENDENCE BOMPAI
39. 33KV ZARIA ROAD AKTH Na’ibawa, Zaria road
40. 11KV YUSUF ROAD BOMPAI Yusuf Road
41. 11KV MAIMALARI BOMPAI MAIMALARI BOMPAI
42. 11KV BOMPAI BOMPAI BOMPAI ROAD
43. 33KV GASKIYA KAWAJI KAWAJI
JEDC Band A Customers – Effective 3rd April 2024
1. ASHAKA I Ashaka/Funakaye ASHAKA
2. ASHAKA II Ashaka/Funakaye ASHAKA CEMENT
3. ATBU PERMANENT SITE ATBU Permanent site Bauchi NO.P W 0035 NINGI/KANO
4. ATBU ATBU Permanent site Bauchi DASS ROAD BH/MD1/5 ATBU Yelwa Campus
5. AZARE Azare town JAMAARE ROAD FEDERAL LOW COST
6. COE/FIRE SERVICE Azare town SHETIMA ESTATE AZARE
7. GRA AZARE Azare town BAKIN KASUWA AZARE TSAHAR GSDAU
8. AZARE TOWN Azare town UNGUWAN KATSALLE OPP. COMPREHENSIVE DAY SECONDARY AZARE
9. STADIUM Bauchi town Near Hajja Filling Station BAYAN GARI
10. WATER WORKS BAUCHI Bauchi town FADAMAN MADA AREA BEHIND GGSS
11. GUBI Bauchi town GUBI DAM
12. TEACHING HOSPITAL Bauchi town Close To Obuna Royal Hotel Bauchi Teaching Hospital Bauchi Specialist
13. WUNTI ROAD Bauchi town BEHIND GYMANASIUM WUNTI MARKET AHMADU BELLO WAY
14. MUDA LAWAL Bauchi town Mudalawal Market
15. GRA/PALACE Bauchi town INDUSTRIAL AREA LAYOUT
16. AIRFORCE BASE BAUCHI Bauchi town Odoji area
17. NABORDO Bauchi town ANGWAN FADA MIRI VILLAGE
18. NINGI Bauchi town/Ningi TASHAN NASARU NINGI KANO ROAD NINGI, EMIR PALACE NINGI
19. YUGUDA FARM Bauchi-Dass road DABO FARM DASS ROAD
20. CBN GOMBE Gombe town CBN GOMBE
21. FMC GOMBE Gombe town FMC ADMIN BLOCK VARIOUS DEPARTMENTS
22. FMC STAFF QUARTERS GOMBE Gombe town FMC QUARTERS BLOCK (E) FEDERAL TEACHING HOSPITAL
23. WATER WORKS GOMBE Gombe town NAYI NAWA WARD
24. FMC Gombe town ASHAKA ROAD GOMBE CBN Road
25. SHONGO Gombe town LOMI WARD
26. GOVT. HOUSE GOMBE Gombe town GOOD LUCK JONATHAN WAY
27. TUNFURE Gombe town TUNFURE ESTATE YOLA ROAD
28. PANTAMI Gombe town GRA BAPPA TREBO QTRS JED OLD OFFICE
29. GRA GOMBE Gombe town LONDON MAI DORAWA
30. FED. LOW COST GOMBE Gombe town STATE LOW COST
31. GOMBE TOWN Gombe town FED LOW COST AREA KUMBIYA KUMBIYA WARD
32. KUMO Gombe town/Kumo GWANDUM
33. IBRAHIM TAIWO Jos town 2A CLUB COURT CLUB ROAD PRISON BARRACKS
34. JUTH Jos town ISHOM AGOM JUTH
35. NASCO DEDICATED Jos town YAKUBU GOWON WAY JOS PLATEAU STATE
36. GURA TOP/MAZ Jos town SHIKO ROAD RAYFIELD GURA TOP LAHWOL CHOM GURA TOPP RAYFIELD
37. DOGON DUTSE Jos town BEHIND HARIS FILLING STATION DT050
38. UNIJOS DEDICATED Jos town S/S QUARTERS UJ SSQTRS NARAGUTA BAUCHI ROAD CAMPUS JOS, PERMANEBT SITE
39. ANGLO JOS Jos town DUTSE UKU OLD JUTH GARIYAWAYE STREET
40. MURTALA MOHAMMED Jos town NWATU OKONKWO S. S. Murtala Mohammed Way JED Jos Metro Region
41. WEST OF MINES Jos town ANNA JABAAM PANYAM STREET AHMADU BELLO WAY
42. STATE LOWCOST Jos town FEDERAL LOW-COST
43. INDUSTRIAL JOS Jos town GWARANDOK NAMUWAN VILLAGE OLD AIRPORT ROAD
44. HWOLSHE Jos town MIANGO ROAD KUFANG OPPOSITE NATIONAL LIBRARY
45. RANTYA Jos town ZONE C RANTYA NEW MARKET LODIK RANTYA STATE LOWCOST
46. LIBERTY DAM Jos town DOGON KARFE
47. COCA COLA Jos town MINING ESTATE
48. BUKURU Kara/Bukuru BEH JOSSY RAYFIELD ROAD
49. MAKERI Makeri Jos DIYE
50. CBN MAKURDI Makurdi town OGIRI OKO RD.
51. BARRACKS ROAD Makurdi town BARRACKS ROAD
52. GOVT. HOUSE MAKURDI Makurdi town GOVT HOUSE
53. INDUSTRIAL MAKURDI Makurdi town Industrial Layout environs BHD FED.LOW COST NAKA RD NEAR ST JAMES CATHOLIC CHURCH
54. NORTH BANK Makurdi town OPP PADOPASS
55. NNPC MAKURDI Makurdi town BHD IKPAYONGO HIGH COURT
56. OTUKPO TOWN Otukpo FREEDOM STREET ZONE H/B
57. NEW GOVT. HOUSE JOS Rayfield Jos KYENG .B.
58. RAYFIELD Rayfield Jos RAYFIELD RESORT ROAD KWANG RAYFIELD
59. GOVT. HOUSE JOS Rayfield Jos ZARAMAGANDA JOS, NEW GOVT HOUSE RAYFIELD
60. SECRETARIAT Secretariat Junction Jos town Secretariat Junction
61. ZARIA ROAD Stadium road Jos KASHIM IBRAHIM ROAD OLD GRA
62. NVRI Vom NO. 34/2 MARRIED QRTS NVRI VOM
63. DCP II Yandev DANGOTE CEMENT
64. DCP I Yandev DANGOTE CEMENT
BEDC Band A Customers – Effective 3rd April 2024
1. AGBOR 6 Agbor Town Agbor Town, Umunede, Abavo, Igbanke
2. AKPAKPAVA COMMERCIAL Akpakpava Akpakpava Road, Dawson road,Mission road, Second East circular, First east circular road, Uwa street road,
3. OBA-ILE/REC Akure Town Alagbaka, Ijapo, Igoba, Akure Town
4. AGHOR Auchi Industry Road Auchi Main,Ebira Camp,Ikpeshi, Agor, Sasarom and Igarra Industrial Site
5. AKURE – COMMERCIAL Bank road Govt house, CBN Road, First Bank, Unity Bank.
6. ADO Basiri Government House, Adebayo Street, Basiri Street, Okesha and Housing
7. GRA COMMERCIAL Benin GRA Sapele road, Ihama, Adesuwa road, Boundary road, Aideyan road, Etete road, pole street
8. AIRPORT (COMMERCIAL) Benin GRA Airport road, Sapele road, Ikpokpan road, Akhiobare street, MM way, Aideyan street. Dennis Osadebe Avenue,Golf Road.
9. BETA GLASS Beta glass Beta Glass street
10. JAMES HOPE COMMERCIAL Boji Boji Boji-Boji Agbor, Boji-Boji Owa
11. LIMIT ROAD COMMERCIAL Country Home, Off Sapele Road Country home road, limit road, Ugbor Amagba road, Ogumwenyi road, MTN mast part of First Ugbor
12. FUTA Dedicated to FUTA Federal University of Technology, Akure
13. OGHARA TEACHING HOSPITAL Dedicated To Oghara Teaching Hospital Oghara Teaching Hospital
14. RUBBER ESTATE Dedicated to Rubber estate Rubber estate
15. WOODLAND Dedicated To Woodland Woodland
16. ELIZADE Elizade Oyaregeulen market, elizade, ilara mokin str
17. ESTATE -COMMERCIAL Estate Okada Igbinedion University, Igbenidion estate, Ewaila, Prince Hotel Road
18. ETETE Etete Etete, Country Home, Ugbor, Amagba
19. GRA GRA GRA, Etete, Akenzua, Oba Palace Area, Ihama, Part of Airpirt Road and Ogba
20. GUINNESS Guinness factory Guinness factory
21. IKERE Ikere Road Ise Town, Emure Town and College Road
22. AKURE Ilesha Road Oreta-Obele Road, Awole Road and Ilesha Road
23. IMONIYAME Imoniyame Imoniyame street
24. GSM Industrial area Asaba – Kwale express road
25. EASTERN METAL Industrial area Asaba-Benin expressway
26. AGENEBODE Irrua Road Irrua, Agua, Ewu
27. ROYAL – COMMERCIAL Isikan road Alda Royal hotel rd, Bola Komo str., Oyemejekun road, Isikan rd.
28. ISOKO/KWALE Isoko Nations Isoko nations, Isoko/Asaba Rd
29. INDUSTRIAL Mechanic Village Mechanic Village, Shell Road, Sapele-warri Road, Ikihdero
30. MOSOGAR Mosogar Amukpe, Jesse, Oben, Mosogar
31. OGWASHI-UKU Ogwashi-uku Ogwashi-Uku and Ibusa Town
32. OKADA Okada Usen, Okada Town, Igbinedion Estate
33. CEMENT FACTORY Okpella Okpella Cement Factory
34. OGWASHI-UKU COMMERCIAL Old Lagos road Obulu-sor rd, Old Lagos rd
35. AFE-BABALOLA Poly road Water works road, ajilosun and poly road
36. SAPELE (SAPELE) Sapele Sapele, Ogorode, Ugberikoko, Abigborodo, Oton
37. NEKPENEKPEN Sokponba Area Sokponba Area, Third East Circular, Ogiso, Ekiosa
38. UGHELLI/SHELL Ughelli Urban Urumoko Kwale, Ikakpamre community, Ekiugbo Town
39. UNIBEN UNIBEN Iguosoba, UBTH Estate
40. UNIBEN COMMERCIAL Uniben Uniben Main Campus
41. AMUKPE COMMERCIAL Warri/Sapele Rd New Ogorede Rd, Sapele Rd, Warri Rd, Sapele Urban
42. EFFURUN Wayside Road Wayside and Delta Mall
43. STEEL COMPANY 1 YoungXing Steel Compnay YoungXing Steel Company
44. STEEL COMPANY 2 YoungXing Steel Compnay YoungXing Steel Compan+A1:D45y
EKEDC Band A Customers – Effective 3rd April 2024
1. IJORA T/S_AJELE 1_AJELE_NEPA 1 ISLAND CAMPOS STREET BROAD STREET INNER MARINA STREET
2. ALAGBON T/S_ADEMOLA 2_ADEMOLA_POSTE RMU ISLAND ADEMOLA ADETOKUNBO STREET SANUSI FAFUNWA STREET/IDOWU TAYLOR STREET AKIN ADESOLA STREET/ADEOLA ODEKU STREET
3. IJORA T/S_AJELE 2_AJELE_CSS ISLAND AJELE STREET BROAD STREET/CUSTOM STREET INNER MARINA STREET/MARTINS STREET
4. IJORA T/S_AJELE 2_AJELE_NEW CUSTOMS ISLAND CAMPBELL STREET BAMGBOSHE STREET KING STREET
5. ALAGBON T/S_FOWLER 3_FOWLER_STATION FEEDER ISLAND OLUWA ROAD/THOMPSON AVENUE GLOVER ROAD/LAWRENCE ROAD/ALFRED REWANE ROAD MOSELEY ROAD/AWOLOWO ROAD
6. ALAGBON T/S_FOWLER 1_FOWLER_IKOYI HOTEL ISLAND OLUWA ROAD ALFRED REWANE ROAD IKOYI HOTEL/ALFRED REWANE ROAD
7. IJORA T/S_AJELE 1_AJELE_NEPA 2 ISLAND AJELE STREET BROAD STREET KAKAWA STREET/ABIBU OKI STREET
8. ALAGBON T/S_ADEMOLA 2_ADEMOLA_NTDA ISLAND ADEMOLA ADETOKUNBO STREET SANUSI FAFUNWA STREET AKIN ADESOLA STREET/AMODU TIJANI CLOSE
9. ALAGBON T/S_ADEMOLA 2_NEPA CLOSE_DOVER ISLAND NEPA CLOSE AHMADU BELLO WAY SAKA TINUBU STREET
10. ALAGBON T/S_ADEMOLA 2_NEPA CLOSE_STANDARD CHARTERED BANK ISLAND NEPA CLOSE AHMADU BELLO WAY AHMADU BELLO WAY
11. ALAGBON T/S_FOWLER 1_FOWLER_KINGSWAY ISLAND OLUWA ROAD/ALFRED REWANE ROAD OLU HOLLOWAY ROAD/THOMPSON AVENUE LUGARD AVENUE/CAMERON ROAD
12. ALAGBON T/S_ALAGBON LOCAL_ALAGBON LOCAL_MOBOLAJI JOHNSON ISLAND OSBORNE ROAD MOBOLAJI JOHNSON ROAD OLU HOLLOWAY ROAD/BAYO KUKU ROAD/CAMERON ROAD
13. ALAGBON T/S_FOWLER 3_FOWLER_MULLINER TOWER ISLAND OLUWA ROAD ALFRED REWANE ROAD MULLINER TOWER
14. LEKKI T/S_ONIRU_WATERFRONT_TWIN WATER LEKKI REMI OLOWUDE STREET BOSUN ADEKOYA STREET OKUNADE BLUEWATERS SCHEME
15. LEKKI T/S_LEKKI_LEKKI_WOLE OLATEJU LEKKI ADMIRALTY WAY ADMIRALTY WAY WOLE OLATEJU/WOLE ARIYO
16. LEKKI T/S_WATER FRONT_LEKKI_PRIME WATER VIEW LEKKI UTOMI AIRIE AVENUE FREEDOM WAY OJULARI ROAD
17. LEKKI T/S_LEKKI_LEKKI_BASHORUN OKUSANYA LEKKI EMEKA NWEZE STREET BASHORUN OKUSANYA STREET/ADMIRALTY RD OGIDI CRESCENT
18. LEKKI T/S_ONIRU_WATERFRONT_PROVIDENCE LEKKI REMI OLOWUDE STREET ADEWUNMI ADEBIMPE ROAD EMMANUEL ADEBAYO CLOSE/OMORINRE JOHNSON STREET
19. LEKKI T/S_LEKKI_LEKKI_WATER CORPORATION LEKKI UTOMI AIRIE AVENUE MUHAMMED MARWA WAY HUNPONU WUSU ROAD/ENGR. GEORGE ENENMOH CRES
20. LEKKI T/S_AGUNGI_AGUNGI_OSAPA LEKKI MUFUTAU ELETU ROAD MURITALA ELETU WAY AGUNGI/AIRAN ROAD
21. AKANGBA T/S_SANYA_SANYA_TEXLON ORILE APAPA – OSHODI EXPRESS WAY OGUNGBESAN STREET OGUNGBESAN STREET
EEDC Band A Customers – Effective 3rd April 2024
1. NEW GOVERNMENT HOUSE 11KV ABAKALIKI NEW GOVERNMENT HOUSE, OCHUDO
2. AFIKPO 33KV ABAKALIKI AZUIYIOKWU, NEW GOVT HOUSE
3. ABAKPA 3, 11KV ABAKPA AMOWELLE, AMOKPO, EZEAMA
4. AMECHI 33KV AMECHI AGBANI & AWGU LGA
5. ATANI 33KV ATANI ATANI ROAD, CREEK ROAD, FEGGE
6. AGU AWKA 33KV AWKA IFITE, UNIZIK, AWKA INDUSTRIAL
7. UNIZIK 11KV AWKA UNIZIK, ROBAN, CBN, GOVT HOUSE
8. SECRETARIAT 11KV AWKA ANAMBRA SECRETARIAT, ABS
9. EMENE INDUSTRIAL 2, 33KV EMENE EMENITE AND ALO ALUMINIUM
10. INDEPENDENCE LAYOUT 33KV ENUGU INDEPENDENCE LAYOUT
11. KINGSWAY LINE 1, 33KV ENUGU SHOPRITE, GOLDEN ROYAL
12. KINGSWAY LINE 2, 33KV ENUGU PSYCHIATRIC HOSPITAL
13. THINKERS CORNER 33KV ENUGU ABAKPA, GRA, EMENE
14. TRANS EKULU 33KV ENUGU TRANS EKULU
15. POWER HOUSE 11KV ENUGU KINGSWAY ROAD, OKPARA AVENUE
16. TOP LAND 11KV ENUGU AMECHI VILLAGE, OBEAGU TOWN
17. GOLF 11KV ENUGU GOLF ESTATE, G.R.A
18. ONITSHA ROAD 11KV ENUGU G.R.A, CBN QUARTERS
19. ABAKALIKI ROAD 11KV ENUGU ZOO ESTATE, ABAKALIKI ROAD
20. NOWAS 11KV ENUGU HOUSING ESTATE, TIMBER SHED
21. ENUGU-UKWU 33KV ENUGU-UKWU GEOGOLD HOTEL, JUHEL INDUSTRIES
22. HARBOUR INDUSTRIAL 33KV HARBOUR BRIDGE HEAD INDUSTRIAL AREA
23. IRETE INDUSTRIAL 11KV IRETE INDUSTRIAL LAYOUT IRETE
24. ALEX/ORJI 33KV MBAISE IKEDURU HOSPITAL, ALEX ALUMINIUM
25. NEW OWERRI 33KV NEW OWERRI WORLD BANK, IRETE, P/H ROAD
26. CBN LEG NEW OWERRI 33KV NEW OWERRI WORLD BANK, P/H ROAD
27. UGWOGO 33KV NIKE UGWUOGO, OKPEKE NIKE
28. 9TH MILE INDUSTRIAL 11KV NINTH MILE NSUKKA ROAD, AMA BREWERIES
29. COCA COLA 33KV NINTH MILE COCA COLA INDUSTRIES
30. UNN 33KV NSUKKA WILSON, ONUIYI, UNN CAMPUS
31. JUDDY BOLEMA 33KV OBOSI JUDDY BOLEMA INDUSTRIES
32. INTERFACT 11KV OGBARU INTERFACT FACTORY
33. GCM 11KV OGBARU OLD GENERAL COTTON MILL
34. DOZZY 11KV OGBARU DOZZY GAS, OBODO UKWU STREET
35. GCM 15MVA, 33/11KV OGBARU BRIDGE HEAD, DOZZY, INTERFACT
36. GOLDEN OIL 33KV OGBARU GOLDEN OIL FACTORY, BRIDGE HEAD
37. E-AMOBI 33KV OGBARU E-AMOBI FACTORY
38. PPI 11KV OGIDI PPI COMPANY
39. AIRPORT OGIDI 33KV OGIDI CHINUA ACHEBE AIRPORT, UMUERI
40. IUNT 11KV OKPOKO OWERRI ROAD, OKPOKO, AWADA
41. BRIDGE HEAD 11KV ONITSHA ORANGE DRUGS, OGBO ABADA
42. WHARF 11KV UGA UGA TOOLS MARKET, RIVER PORT
43. CBN LEG UMUAHIA 33KV UMUAHIA FMC, ECA RADIO, CBN COMPLEX
44. AFARA 33KV UMUAHIA GOVT. HOUSE, MADONNA HOSPITAL