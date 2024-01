Market Snapshot: Nigerian Stock Exchange Performance Report

As of the Latest Trading Session:

All Share Index (ASI):** 103,110.15 points

Deals: 14,579

14,579 Volume: 648.95 million shares

648.95 million shares Value: N11.09 billion

N11.09 billion Market Capitalization: N56.43 trillion

N56.43 trillion Year-to-Date (YTD) Change: 37.90%

37.90% ASI Change (Previous Close): -1.49%

-1.49% ASI Change (Close): -8.23%

-8.23% Deals Change: -5.94%

-5.94% Volume Change: -57.26%

-57.26% Value Change: -1.49%

Top Gainers:

– JAPAULGOLD: 1.85 (Change: 0.15, %Change: 8.11%)

– TRANSCORP: 2.00 (Change: 0.03, %Change: 1.21%)

– UBA: 517.80 (Change: 0.99, %Change: 0.81%)

Biggest Volumes:

– JAPAULGOLD: Trades – 498, Volume – 59,797,178, Value – N365 million

– TRANSCORP: Trades – 799, Volume – 179,535,798, Value – N12.1 billion

– UBA: Trades – 941, Volume – 52,056,228, Value – N763.2 million

Bottom Losers:

– ACCESSCORP: 28.00 (Change: -2.80, %Change: -10.00%)

– CAVERTON: 25.20 (Change: -0.20, %Change: -10.00%)

– GUINEAINS: 2.00 (Change: -0.06, %Change: -10.00%)

Smallest Volumes:

– UNIONDICON: Trades – 1, Volume – 50, Value – N365

– SFSREIT: Trades – 2, Volume – 110, Value – N12,100

– AIRTELAFRI: Trades – 4, Volume – 128, Value – N281,600

