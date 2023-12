National Identity Management Commission Enrolment Centres in USA

Arizona File Solutions Limited office, 5402 South Montezuma Street, Phoenix, AZ 85041

Telephone: +12024683903

Email: c.ayoola@identify.ng

Website: https://identify.ng

Ficoven Investments Limited office, 2707 N 145th Avenue, Goodyear, Phoenix, Arizona 85395

Telephone: +1(309)-269-0798, +1(347)-766-2711

Email: fisikwei200@gmail.com

Website: https://nin.ficoven.com

OAR College of Health and Technology Limited office, 18886 E Seagull Drive, Queen Creek, Arizona 85142

Telephone: +14802461237

Email: abiodun.oifinni@oaridservice.ng

Website: https://www.oaridservices.com

California File Solutions Limited office, 442 E El Segundo Blvd, Los Angeles, CA 90061, California

Telephone: +18183008777

Email: f.idowu@identify.ng

Website: https://identify.ng/Slogani Consults Nigeria Limited office, 17042 Downey Avenue, Bellflower, Los Angeles, CA 90707

Telephone: +13236183525

Email: info@sloganiconsults.com.ng

Website: https://www.sloganiconsults.com.ng

KnowledgeSquare Foresight Nigeria Limited office, 460 Connor Circle, Sacramento, CA 95835

Telephone: +1 (916) 233-5097

Email: sacramento@iqid.ng

Website: https://iq-online.net/book-usa

Ficoven Investments Limited office, 14023 Crenshaw Blvd, Suite 9, Hawthorne, California 90250

Telephone: +1(702)-757-1077, +1(347) 766-2711

Email: fisikwei200@gmail.com

Website: https://nin.ficoven.com

Thebez Global Resources Limited office, 2006 A Street, Suite 208, Antioch CA 94509, California

Telephone: +1(925)7790541

Email: info@thebezglobalresources.com

Website: https://thebezglobalresources.com Dantata Universal Services Limited office (VFS Global Services), 11330 Lasaine Ave., Granada Hills, California 91344

Telephone: +18183248697

Email: california@dantatauniversal.com

Website: https://dantatauniversal.com Deacil Professional Services Limited office, 9530 Artesia Boulevard, Bellflower, CA 90706

Telephone: +1 (424) 3958222

Email: info@deacilprofessionals.com

Website: https://deacilnin.com OAR College of Health and Technology Limited, 2840 Richardson Drive, Sacramento, California 942303

Telephone: +18326145236

Email: abiodun.oifinni@oaridservice.ng

Website: https://www.oaridservices.com

Connecticut File Solutions Limited office, 360 Granfield Avenue, Bridgeport, CT 06610, Connecticut

Telephone: +1929-920-7621

Email: a.daniel@identify.ng

Website: https://identify.ng



Delaware OAR College of Health and Technology Limited office, 15 Prescott Drive, Newark, DE 19702-1434

Telephone:+13028670263

Email: abiodun.oifinni@oaridservice.ng

Website: https://www.oaridservices.com

Florida File Solutions Limited office, 25 NE 5th Street, Pompano Beach, Florida 33060

Telephone: +19548038631

Email: o.joel@identify.ng

Website: https://identify.ng

File Solutions Limited office, South Kings Avenue, Brandon, Brandon, Florida

Telephone: +18134511634

Email: o.olorunnimbe@identify.ng

Website: https://identify.ng

KnowledgeSquare Foresight Nigeria Limited office, 17913 NW 7th Street Suite 104; Pembroke Pones FL 33029, Miami

Telephone: +1 (404) 254-3269

Email: atlanta@iqid.ng

Website: https://iq-online.net/book-usa



Georgia File Solutions Limited office, 303 Perimeter Center North, Dunwoody, Georgia 30346

Telephone: +17707782332

Email: a.bowo@identify.ng

Website: https://identify.ng

File Solutions Limited office, 3883 Rogers Bridge Road, Suite 202A, GA 30097, Riverdale

Telephone: +1770330922, +16783821403

Email: o.adesola@identify.ng, a.emmanuel@identify.ng

Website: https://identify.ng

File Solutions Limited office, 1590 Phoenix Boulevard, Suite 100, Atlanta GA 30349

Telephone: +16785451363

Email: b.adekunle@identify.ng

Website: https://identify.ng Slogani Consults Nigeria Limited office, 4094 Plymouth Rock Drive, Loganville, 3052 GA

Telephone: +14043883955, +14044244934

Email: info@sloganiconsults.com.ng

Website: https://www.sloganiconsults.com.ng

KnowledgeSquare Foresight Nigeria Limited office, 1515 Northwest Drive, Atlanta, GA 30331

Telephone: +1 (404) 254-3269

Email: atlanta@iqid.ng

Website: https://iq-online.net/book-usa

KnowledgeSquare Foresight Nigeria Limited office, 8050 Roswell Road, Atlanta GA 30350

Telephone: +1 (770) 369-6509

Email: atlanta2@iqid.ng

Website: https://iq-online.net/book-usa

File Solutions Limited office, 5051 Peachtree Corners Circle, Suite 200, Norcross, Georgia 30092

Telephone: +17703309229

Email: aolagbegi@identify.ng

Website: https://identify.ng

File Solutions Limited office, 8046 Roswell Road, Suite 204, Sandy Springs, Georgia 30075

Telephone: +16789395580

Email: aolagbegi@identify.ng

Website: https://identify.ng

Slogani Consults Nigeria Limited office, 3446 Willgrove Court, Duluth, GA 30096, Atlanta, Georgia

Telephone: +14043883955

Email: info@sloganiconsults.com.ng

Website: https://www.sloganiconsults.com.ng Biosec Solutions Limited office, 1951 Canton Road, Suite 30, Marietta, Georgia, 30066

Telephone: +16395600383

Website: https://biosec.idcard.ng Biosec Solutions Limited office, 8046 Roswell Road, Suite 101b, Atlanta, Georgia, 30350

Telephone: +17703366903

Website: https://biosec.idcard.ng

Illinois Slogani Consults Nigeria Limited office, 6011 South Ashland Avenue, Chicago IL 606636

Telephone: +17739601321

Email: info@sloganiconsults.com.ng

Website: https://www.sloganiconsults.com.ng

KnowledgeSquare Foresight Nigeria Limited office, Africa International House, Harris Park, 6200 S Drexel Ave, Chicago, IL 60637

Telephone: +1 (773) 630-1838

Email: chicago@iqid.ng

Website: https://iq-online.net/book-usa

KnowledgeSquare Foresight Nigeria Limited office, 4554 N Broadway Suite 328, Chicago, IL 60640

Telephone: +1 (773) 443-6516

Email: chicagonorth@iqid.ng

Website: https://iq-online.net/book-usa

KnowledgeSquare Foresight Nigeria Limited office, 401 N. Michigan Avenue, Suite 1200, Chicago, IL 60611

Telephone: +1 (312) 690-3450

Email: chicago@iqid.ng

Website: https://iq-online.net/book-usa

Ficoven Investments Limited office, 1000E Touhy Avenue, Des Plaines, Chicago, IL 60018

Telephone: +1(847)447 0328, +1(347)766-2711

Email: fisikwei200@gmail.com

Website: https://nin.ficoven.com

Ficoven Investments Limited office, 920 S. Spring Street, Springfield, Illinois 62704

Telephone: +1(347)766-2711

Email: fisikwei200@gmail.com

Website: https://nin.ficoven.com

File Solutions Limited office, 3550 W Peterson Avenue, Suite 306, Chicago, Illinois 60659

Telephone: +13127096055

Email: aukueje@identify.ng

Website: https://identify.ng

Afritech Multi Concept Limited office, 2356 W Touhy Avenue, Chicago, IL 60645, Illinois

Telephone: +1 (224) 772 3031

Email: diaspora@afritech.com.ng

Website: https://www.afritech.com.ng Ficoven Investments Limited office, 1000 E Touhy Avenue, Des Plaines, IL 60018, Illinois

Telephone: +18474470328, +13199366381

Email: nin@ficoven.com

Website: https://nin.ficoven.com

Eh-Led Global Resources Limited office, 1603 Orrington Avenue, Suite 600, Room 608, Evanston, IL 60201-3860

Telephone: +18475632343

Email: info@ehledglobal.com

Website: https://ehledglobal.com File Solutions Limited office, 7127 North Ridge Boulevard, Chicago, Illinois 60645

Telephone: +1(773)2744331

Email: Chicago.illinois@identify.ng

Website: https://identify.ng

Biosec Solutions Limited office, 6419 South Laflin Street, Chicago, Illinois 60636

Telephone: +17737901000

Email: biosec@idcard.ng

Website: https://biosec.idcard.ng OAR College of Health and Technology Limited office, 9644 South Halsted Street, Chicago, Illinois 60628

Telephone:+12404865738

Email: abiodun.oifinni@oaridservice.ng

Website: https://www.oaridservices.com

Indiana File Solutions Limited office, Trails Lane Katy Indianapolis, Indiana

Telephone: +13179931124

Email: a.akinola@identify.ng

Website: https://identify.ng

KnowledgeSquare Foresight Nigeria Limited office, 8345 Eagle Court, Suite C, Indianapolis

Telephone: +1 (317)-909-4691

Email: indy@iqid.ng

Website: https://iq-online.net/book-usa

Slogani Consults Nigeria Limited office, 4703 W 30th Street, Indianapolis, Indiana 46222

Telephone: +13176546683

Email: info@sloganiconsults.com.ng

Website: https://www.sloganiconsults.com.ng

Ficoven Investments Limited office, 9033 Crawfordsville Road, Indianapolis, IN 46234

Telephone: +17735160844

Website: https://nin.ficoven.com

Ficoven Investments Limited office, 820 Broken Bow Trl, Apt 913, Indianapolis, IN 46214

Telephone: +19173534397

Website: https://nin.ficoven.com Biosec Solutions Limited office, Elevate Office Building, 7230 Arbuckle Commons, Brownsburg, Indiana 46112

Telephone: +1(317)5290196

Email: biosec@idcard.ng

Website: https://biosec.idcard.ng

Kansas Ficoven Investments Limited office, 203 W Ash Street, Salina, Kansas 68401

Telephone: +1(785)-833-2473, +1(347)766-2711

Email: fisikwei200@gmail.com

Website: https://nin.ficoven.com

Ficoven Investments Limited office, 958 S. Oliver, Wichita, Kansas, 67218

Telephone: +1(785)833-2473, +1(347)766-2711

Email: fisikwei200@gmail.com

Website: https://nin.ficoven.com



Kentucky Afritech Multi Concept Limited office, 269 Hays Boulevard, Lexington, KY 40509

Telephone: +1(859) 405 5519

Email: diaspora@afritech.com.ng

Website: https://www.afritech.com.ng

Maine File Solutions Limited office, 36 Greenwood Drive, Brewer, Maine 04412

Telephone: +1(207)4040459

Email: chicago.maine@identify.ng

Website: https://identify.ng

Maryland File Solutions Limited office, 8136 Liberty Road, Windsor Mill MD 21244

Telephone: +14435796206

Email: a.akintomide@identify.ng

Website: https://identify.ng

File Solutions Limited office, 8411 Staggers Farm Ct, Laurel, MD 20708

Telephone: +18043170726

Email: d.ademola@identify.ng

Website: https://identify.ng

File Solutions Limited office, 8700 Central Avenue, Suite 200, Capitol Heights, Prince George’s County, Maryland 20743

Telephone: +13014424803

Email: p.michael@identify.ng

Website: https://identify.ng

Slogani Consults Nigeria Limited office, 5129 Park Heights Avenue, Baltimore, MD 21215

Telephone: +14435255977

Email: info@sloganiconsults.com.ng

Website: https://www.sloganiconsults.com.ng

KnowledgeSquare Foresight Nigeria Limited office, 10601 Baltimore Avenue, Suite 300, Beltsville, MD 20705

Telephone: +1 (202) 486-4895

Email: maryland@iqid.ng

Website: https://iq-online.net/book-usa

KnowledgeSquare Foresight Nigeria Limited office, 1815 Mitchellville Road, Bowie, MD 20716

Telephone: +1 (240) 355-1115

Email: bowie@iqid.ng

Website: https://iq-online.net/book-usa

Ficoven Investments Limited office, 10309 Grand Central Avenue, Suite 104, Owings Mills, Baltimore County, Maryland 21117

Telephone: +1(443)-741-1080, +1(347)-766-2711

Email: fisikwei200@gmail.com

Website: https://nin.ficoven.com

Afritech Multi Concept Limited office, 6492 Landover Road, Cheverly, MD 20785, Maryland

Telephone: +1(202) 718 9279

Email: diaspora@afritech.com.ng

Website: https://www.afritech.com.ng Slogani Consults Nigeria Limited office, 5129 Park Heights Avenue, Baltimore MD 21215

Telephone: +14435255977

Email: info@sloganiconsults.com.ng

Website: https://www.sloganiconsults.com.ng Eh-Led Global Resources Limited office, 8314 Miner Street, Greenbelt, MD 20770

Telephone: +13012227422

Email: info@ehledglobal.com

Website: https://ehledglobal.com Deacil Professional Services Limited office, 7205 Archsine Lane, Laurel, Maryland 20707

Telephone: +1 (240) 8505480

Email: info@deacilprofessionals.com

Website: https://deacilnin.com File Solutions Limited office, 5229 A Harford Road, Baltimore MD 21214

Telephone: +14435270884

Email: Balt.maryland@identify.ng

Website: https://identify.ng/ File Solutions Limited office, 6525 Quiet Hours, Columbia Maryland, 21045

Telephone: +13017085995

Email: columbiamd.usa@identify.ng

Website: https://www.identify.ng OAR College of Health and Technology Limited, 7103 McClean Boulevard, Baltimore MD 21234

Telephone: +14436539644

Email: abiodun.oifinni@oaridservice.ng

Website: https://www.oaridservices.com

Massachusetts KnowledgeSquare Foresight Nigeria Limited office, 2000 Commonwealth AVE STE 310, Auburndale, MA 02466-2004, Boston

Telephone: +1 (617) 431-6200

Email: boston@iqid.ng

Website: https://iq-online.net/book-usa

Ficoven Investments Limited office, 157 Main Street, Avon, MA 02322, Massachusetts

Telephone: +14014970119, +13199366381

Email: nin@ficoven.com

Website: https://nin.ficoven.com

File Solutions Limited office, 10 Old Tyng Road, Tyngsborough, Massachusetts 01879

Telephone: +1(607)3792886

Email: massachusetts.tyng@identify.ng

Website: https://identify.ng



Michigan Slogani Consults Nigeria Limited office, 26847 Grand River Avenue, Redford Michigan

Telephone: +12483903632

Email: info@sloganiconsults.com.ng

Website: https://www.sloganiconsults.com.ng

Eh-Led Global Resources Limited office, 20721 Dequindre Road, Suite A, Hazel Park, MI 48030-2633

Telephone: +13132210238

Email: detroit@ehledglobal.com

Website: https://ehledglobal.com

Minnesota File Solutions Limited office, 220 Robert Street South, Saint Paul, MN 55107, St Paul

Telephone: +16122263757

Email: o.charlie@identify.ng

Website: https://identify.ng

KnowledgeSquare Foresight Nigeria Limited office, 1710 Douglas Drive North, Golden Valley, Minneapolis, Minnesota, MN 55422

Telephone: +1 (817) 239-3577

Email: minneapolis@iqid.ng

Website: https://iq-online.net/book-usa

File Solutions Limited office, 3300 County Road 10, Suite 514, Minneapolis, Minnesota 55429

Telephone: +1(763)3067504

Email: minnesota.minneapolis@identify.ng

Website: https://identify.ng



Nevada Ficoven Investments Limited office, 4972 S Maryland Pkwy, Las Vegas, Nevada 89119

Telephone: +1(702)-757-1077, +1(347) 766-2711

Email: fisikwei200@gmail.com

Website: https://nin.ficoven.com



New Jersey File Solutions Limited office, 74 Walnut Street, Newark, New Jersey NJ 07102

Telephone: +19299207621

Email: a.daniel@identify.ng

Website: https://identify.ng

Kevonne Consults Limited office, 805 Travers Street, Union, New Jersey 07083

Telephone: +1908416519

Email: info@kevonneconsults.ng

Website: https://www.kevonneconsults.ng

KnowledgeSquare Foresight Nigeria Limited office, 698 Chancellor Avenue, Irvington, Newark, NJ 07111

Telephone: +1 (973) 282-6483

Email: newark@iqid.ng

Website: https://iq-online.net/book-usa

Dantata Universal Services Limited office (VFS Global Services), 801 W Park Ave. #11E, Lindenwold, New Jersey NJ 08021

Telephone: +18566777047

Email: newjersey@dantatauniversal.com

Website: https://dantatauniversal.com Biosec Solutions Limited office, 898 South, 16th Street, Newark, New Jersey

Telephone: +19082834049

Website: https://biosec.idcard.ng File Solutions Limited office, 416 Broadway, Elizabeth, New Jersey 07206

Telephone: +13472965625

Email: jersey.us@identify.ng

Website: https://www.identify.ng

New York File Solutions Limited office, 4620 Matilda Avenue, Bronx, NY 10470

Telephone: +6463638553

Email: d.charles@identify.ng

Website: https://identify.ng

File Solutions Limited office, 1001-1005 Morris, Bronx, New York

Telephone: +19299207621

Email: a.daniel@identify.ng

Website: https://identify.ng

IT Touch Limited office, 599 Wyona Street, Brooklyn, NY 1102, Apt 1F

Telephone: +19293261627

Email: damola@ittouch.io

Website: https://ittouch.io

Slogani Consults Nigeria Limited office, 544 Pugsley Avenue, Bronx, NY 10473

Telephone: +13478575455

Email: info@sloganiconsults.com.ng

Website: https://www.sloganiconsults.com.ng

KnowledgeSquare Foresight Nigeria Limited office, 1223 E 233rd Street, Bronx, NY 10466-3344

Telephone: +1 516-283-2111

Email: bronx@iqid.ng

Website: https://iq-online.net/book-usa

KnowledgeSquare Foresight Nigeria Limited office, 185 Merrick Rd, Suite LLA, Lynbrook NY 11598

Telephone: +1 (917) 559-2861

Email: newyork@iqid.ng

Website: https://iq-online.net/book-usa

KnowledgeSquare Foresight Nigeria Limited office, 541 Bay ST. Staten Island, NY 10304-3819

Telephone: +1 (516) 737-5230

Email: staten_island@iqid.ng

Website: https://iq-online.net/book-usa

Ficoven Investments Limited office, 340 Lake Avenue, Suite 2-05, Rochester, New York 14608

Telephone: +1-585-667-0241

Email: fisikwei200@gmail.com

Website: https://nin.ficoven.com

Thebez Global Resources Limited office, 128E 32nd Street, 3rd Floor, 10016, New York

Telephone: +1 2122030192

Email: info@thebezglobalresources.com

Website: https://thebezglobalresources.com Dantata Universal Services Limited office (VFS Global Services), 113-03, 169th Street, Jamaica, New York

Telephone: +1 (929) 631 5954

Email: nimcsupport@dantatauniversal.com

Website: https://dantatauniversal.com Ficoven Investments Limited office, Grand Concourse, Bronx, NY, 10451

Telephone: +19739795841, +13477662711

Website: https://nin.ficoven.com Deacil Professional Services Limited office, 3016 Colden Avenue, Bronx, New York 10469

Telephone: +1 (917) 3025269

Email: info@deacilprofessionals.com

Website: https://deacilnin.com File Solutions Limited office, 781 East 93rd Street, Brooklyn, New York 11236

Telephone: +19173467461

Email: Brook.newyork@identify.ng

Website: https://identify.ng/

North Carolina File Solutions Limited office, 13307 Roderick Drive, Huntersville, North Carolina 28078

Telephone: +14434533318

Email: f.sophy@identify.ng

Website: https://identify.ng

KnowledgeSquare Foresight Nigeria Limited office, 7225 Thompson Greens LN, Charlotte, NC 28212-7949

Telephone: +1 (704) 763-3920

Email: charlotte@iqid.ng

Website: https://iq-online.net/book-usa

KnowledgeSquare Foresight Nigeria Limited office, 4312 Wake Forest Road, Suite 2D-1, Raleigh, NC 27609, Durham

Telephone: +1 (919) 491-1908

Email: northcarolina@iqid.ng

Website: https://iq-online.net/book-usa



North Dakota File Solutions Limited office, 1951 Dakota Drive N, Fargo, North Dakota 58102

Telephone: +17014910909

Email: northdakota.usa@identify.ng

Website: https://identify.ng



Oaklahoma File Solutions Limited office, Mama Z African Supermarket, 4534 NW, 16th. St, Oklahoma City, Oklahoma OK 73127

Telephone: +4058625995

Email: c.ayoola@identify.ng

Website: https://identify.ng



Ohio KnowledgeSquare Foresight Nigeria Limited office, 3100 E45th Street, Suite 222, Cleveland OH 44127

Telephone: +1 (216) 441-4412, +1 (216) 322-0015

Email: cleveland@iqid.ng

Website: https://iq-online.net/book-usa

File Solutions Limited office, 149 Northland Boulevard, Cincinnati, OH 45246

Telephone: +1(513)6791062

Email: cincinnati ohio@identify.ng

Website: https://identify.ng

Biosec Solutions Limited office, 4665 Cleveland Avenue, Columbus, Ohio 43231

Telephone: +12202040437

Email: biosec@idcard.ng

Website: https://biosec.idcard.ng File Solutions Limited office, 302 Palm Springs Drive, Fairfield, Ohio 45014

Telephone: +15134264629

Email: fairfield.ohio@identify.ng

Website: https://identify.ng

Biosec Solutions Limited office, 522 Gayle Drive, Gahanna, Ohio 43240

Telephone: +14695929724

Email: biosec@idcard.ng

Website: https://biosec.idcard.ng

Oregon KnowledgeSquare Foresight Nigeria Limited office, Flourish, 1555 Hawthorne Avenue, Salem, OR 97301-1700

Telephone: +1 (971) 239 2065, +1 (971) 6007596

Email: salem@iqid.ng

Website: https://iq-online.net/book-usa



Pennsylvania File Solutions Limited office, 5801 Walnut Street Philadelphia PA 19139

Telephone: +12679680183

Email: o.babatope@identify.ng

Website: https://identify.ng/KnowledgeSquare Foresight Nigeria Limited office, 300 Macdade Blvd, Darby, Philadelphia, PA 19023

Telephone: +11 (484) 452-4483

Email: philly@iqid.ng

Website: https://iq-online.net/book-usa

KnowledgeSquare Foresight Nigeria Limited office, 3221 Schoenersville Road, Bethlehem, Philadelphia PA 18017

Telephone: +1 (484) 452-4483

Email: philly@iqid.ng

Website: https://iq-online.net/book-usa

Eh-Led Global Resources Limited office, 1665 Staub Street, Philadelphia PA 19140

Telephone: +12674074627

Email: info@ehledglobal.com

Website: https://ehledglobal.com Eh-Led Global Resources Limited office, 9701 Philadelphia Court, Suite 5, Lanham 20706

Telephone: +12404130181

Email: info@ehledglobal.com

Website: https://ehledglobal.com

Rhode Island File Solutions Limited office, 213 Laurel Hill, Providence, Rhode Island, RI 02909

Telephone: +19299207621

Email: a.daniel@identify.ng

Website: https://identify.ng



Texas File Solutions Limited office, 9450 Skillman Street, Suite 120, Dallas

Telephone: +12147635409

Email: o.odo@identify.ng

Website: https://identify.ng

File Solutions Limited office, 15969 Westheimer Road, Houston, Texas 77082

Telephone: +12817590017

Email: a.olajide@identify.ng

Website: https://identify.ng

Kevonne Consults Limited office, 12131 Beechnut Street, STE A & A1, Houston

Telephone: +18326401214

Email: info@kevonneconsults.ng

Website: https://www.kevonneconsults.ng/

Kevonne Consults Limited office, South Mason Road, STE K, Katy Texas 77450

Telephone: +12814259123

Email: info@kevonneconsults.ng

Website: https://www.kevonneconsults.ng/

Slogani Consults Nigeria Limited office, 11603 Bissonet Street, Houston, Texas

Telephone: +18327888981, +18327342902

Email: info@sloganiconsults.com.ng

Website: https://www.sloganiconsults.com.ng

KnowledgeSquare Foresight Nigeria Limited office, 613 W Main St Suite 308, Arlington, TX 76010

Telephone: +1 (682) 999-8095

Email: dallas@iqid.ng

Website: https://iq-online.net/book-usa

KnowledgeSquare Foresight Nigeria Limited office, 10333 Harwin Drive, Houston, TX 77036

Telephone: +1 (347) 517-5904

Email: houston@iqid.ng

Website: https://iq-online.net/book-usa

KnowledgeSquare Foresight Nigeria Limited office, 9894 Bissonnet Street, Suite 440, Houston, TX 77036

Telephone: +1 (281) 935-5408

Email: houston2@iqid.ng

Website: https://iq-online.net/book-usa

Ficoven Investments Limited office, 5121 Collin McKinney Pkwy, Ste 500, McKinney, Dallas, Texas 75070

Telephone: +1(214)-548-5518, +1(347)766-2711, +1(628)-777-5070

Email: fisikwei200@gmail.com

Website: https://nin.ficoven.com

Ficoven Investments Limited office, 1853 Pearland Pkwy Suite 123, Pearland, Houston, Texas 77581

Telephone: +1(832)618-4390, +1(347)766-2711

Email: fisikwei200@gmail.com

Website: https://nin.ficoven.com

Ficoven Investments Limited office, 13966 Westheimer Road, Houston, Texas 77077

Telephone: +1(346)-289-6454, +1(628)-777-5070, +1(347) 766-2711

Email: fisikwei200@gmail.com

Website: https://nin.ficoven.com

Thebez Global Resources Limited office, Suite L 16521 West Belfort Blvd ste, L & K Sugarland, Houston, TX 77498 Texas

Telephone: +18325004951, +18328913385

Email: info@thebezglobalresources.com

Website: https://thebezglobalresources.com Dantata Universal Services Limited office (VFS Global Services), 1001 Texas Street, Suite 1020, Houston, Texas 77002

Telephone: +18327139744

Email: nimcsupport@dantatauniversal.com

Website: https://dantatauniversal.com Dantata Universal Services Limited office (VFS Global Services), 9118 Synott Road, Suite F, Houston, Texas 77083

Telephone: +17133848283

Email: houstontexas@dantatauniversal.com

Website: https://dantatauniversal.com Biosec Solutions Limited office, 15201 Siberian Elm Lane, Austin, Texas 78724

Telephone: +1(512)6906492

Email: biosec@idcard.ng

Website: https://biosec.idcard.ng Slogani Consults Nigeria Limited office, 9304 Forest Lane, Suite N250, Dallas TX 75243

Telephone: +14696646688

Email: info@sloganiconsults.com.ng

Website: https://www.sloganiconsults.com.ng Eh-Led Global Resources Limited office, 363 North Sam Houston Parkway East, Suite 1045, Houston, Texas 77060

Telephone: +13142697968

Email: info@ehledglobal.com

Website: https://ehledglobal.com Eh-Led Global Resources Limited office, 2604 Cypress Ridge Boulevard, Suite 102, Wesley Chapel, FL 33544

Telephone: +14082192277

Email: info@ehledglobal.com

Website: https://ehledglobal.com Eh-Led Global Resources Limited office, 9627 Huebner Road, San Antonio, TX 78240

Telephone: +12484992077

Email: info@ehledglobal.com

Website: https://ehledglobal.com File Solutions Limited office, 3730 East McKinney Street, Suite 105, Denton, Texas 76208

Telephone: +12147558104

Email: Denton.texas@identify.ng

Website: https://identify.ng File Solutions Limited office, 25700 Interstate 45 N, The Woodlands, Texas 77386

Telephone: +13463515716

Email: Txas.usa@identify.ng

Website: https://identify.ng Deacil Professional Services Limited office, 1403 Yosemite Drive, Arlington, TX 76002

Telephone: +1 (682) 4332407

Email: info@deacilprofessionals.com

Website: https://deacilnin.com Slogani Consults Nigeria Limited office, 10555 Turtlewood, CT Houston, Houston TX, 77072, Texas

Telephone: +17135100613

Email: info@sloganiconsults.com.ng

Website: https://www.sloganiconsults.com.ng

OAR College of Health and Technology Limited office, 2727 Synott Road, Apt 1205, Houston, Texas 77082

Telephone: +13463164082

Email: abiodun.oifinni@oaridservice.ng

Website: https://www.oaridservices.com Biosec Solutions Limited office, Westheimer, Houston Texas, USA

Telephone: +12817958681

Email: biosec@idcard.ng

Website: https://www.biosec.idcard.ng OAR College of Health and Technology Limited office, 5430 Drumlin Field Way, Richmond, TX 77407-1461

Telephone: +18527749038

Website: https://www.oaridservices.com OAR College of Health and Technology Limited office, 14719 Stanbridge Drive, Houston, TX 770833

Telephone: +18328304643

Website: https://www.oaridservices.com OAR College of Health and Technology Limited office, 19400 W Belfort Street, Apt 3307, Richmond, TX

Telephone: +1832670707081

Website: https://www.oaridservices.com OAR College of Health and Technology Limited office,1533 hackberry Heights, Richmond, TX 77406

Telephone: +15127621825

Website: https://www.oaridservices.com OAR College of Health and Technology Limited office, 8340 Howel Sugarland Road, Houston, TX 77083

Telephone: +14237733196

Website: https://www.oaridservices.com OAR College of Health and Technology Limited office, 7486 Ping St., Pearland, TX 77584

Telephone: +13464007233

Website: https://www.oaridservices.com OAR College of Health and Technology Limited office, 5515 Roaring Peaks Ln, Katy, TX 77449

Telephone: +14057623016

Website: https://www.oaridservices.com

Virginia File Solutions Limited office, 8942 Quioccasin Road, Henrico, Virginia 23229

Website: https://identify.ng

File Solutions Limited office, 1403 N King Street, Hampton Virginia 23669

Telephone: +17579155074

Email: hamptonvirginia.usa@identify.ng

Website: https://www.identify.ng

Washington File Solutions Limited office, 2702 Hoyt Avenue, Everett, Washington 98201

Telephone: +14252757159

Email: everett.washington@identify.ng

Website: https://identify.ng

Biosec Solutions Limited office, Lundeen Park Way, Lake Stevens, Washington DC

Telephone: +12063728702

Website: https://biosec.idcard.ng