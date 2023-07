Actor Felix Omokhodion mourns as he loses wife

July 5, 2023.

Azonuchechi Chukwu.

Popular Nollywood actor, Felix Omokhodion, has been thrown into mourning following the tragic passing of his beloved wife.

The 37-year-old thespian took to his official Instagram page on Wednesday, July 5, to share the sad news with his fans and followers.

Felix posted a series of photos of his late wife as he poured out his grief in an emotional tribute to her.

According to him, his late wife was his guardian angel, his best friend, partner, and everything.

He wrote:

“๐ˆ๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐๐ž๐ฉ๐ญ๐ก๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ฆ๐ฒ ๐ ๐ซ๐ข๐ž๐Ÿ, ๐ˆ ๐›๐ข๐ ๐Ÿ๐š๐ซ๐ž๐ฐ๐ž๐ฅ๐ฅ ๐ญ๐จ ๐˜๐จ๐ฎ ๐ฆ๐ฒ ๐—Ÿ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ,๐— ๐˜† ๐—ต๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ๐˜, ๐— ๐˜† ๐—ฏ๐—ฒ๐˜€๐˜ ๐—ณ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ, ๐— ๐˜† ๐—•๐—ฟ๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ,๐— ๐˜† ๐—ฃ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ป๐—ฒ๐—ฟ, ๐— ๐˜† ๐—š๐˜‚๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ๐—ป ๐—”๐—ป๐—ด๐—ฒ๐—น, ๐ฆ๐ฒ ๐ž๐ฏ๐ž๐ซ๐ฒ๐ญ๐ก๐ข๐ง๐ . ๐˜๐จ๐ฎ๐ซ ๐š๐›๐ฌ๐ž๐ง๐œ๐ž ๐ฅ๐ž๐š๐ฏ๐ž๐ฌ ๐š๐ง ๐ฎ๐ง๐Ÿ๐š๐ญ๐ก๐จ๐ฆ๐š๐›๐ฅ๐ž ๐ฏ๐จ๐ข๐. ๐˜๐ž๐ญ, ๐ˆ ๐Ÿ๐ข๐ง๐ ๐ฌ๐จ๐ฅ๐š๐œ๐ž ๐ค๐ง๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐˜๐จ๐ฎ ๐ง๐จ๐ฐ ๐ซ๐ž๐ฌ๐ข๐๐ž ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐š๐ง๐ ๐ž๐ฅ๐ฌ ๐ข๐ง ๐ก๐ž๐š๐ฏ๐ž๐ง. ๐˜๐จ๐ฎ๐ซ ๐ฅ๐จ๐ฏ๐ž, ๐š๐ง ๐ž๐ญ๐ž๐ซ๐ง๐š๐ฅ ๐Ÿ๐ฅ๐š๐ฆ๐ž, ๐ฐ๐ข๐ฅ๐ฅ ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ž๐ฏ๐ž๐ซ ๐›๐ฎ๐ซ๐ง ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก๐ข๐ง ๐ฆ๐ž. ๐”๐ง๐ญ๐ข๐ฅ ๐ฐ๐ž ๐ซ๐ž๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ž, ๐˜๐จ๐ฎ ๐ซ๐ž๐ฆ๐š๐ข๐ง ๐ฆ๐ฒ ๐ ๐ฎ๐ข๐๐ข๐ง๐ ๐ฅ๐ข๐ ๐ก๐ญ, ๐ž๐ฏ๐ž๐ง ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ ๐ซ๐ž๐š๐ฅ๐ฆ๐ฌ ๐ฎ๐ง๐ฌ๐ž๐ž๐ง.๐˜๐จ๐ฎ ๐€๐ฅ๐ฐ๐š๐ฒ๐ฌ ๐’๐ญ๐š๐ฒ ๐–๐ข๐ญ๐ก ๐Œ๐ž ๐ฆ๐ฒ ๐ฅ๐จ๐ฏ๐ž. ๐— ๐˜† ๐—›๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ๐˜ ๐—–๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ผ๐˜ ๐—™๐—ถ๐—ป๐—ฑ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฅ๐—ถ๐—ด๐—ต๐˜ ๐—ช๐—ผ๐—ฟ๐—ฑ๐˜€, ๐—•๐˜‚๐˜ ๐— ๐˜† ๐—ฆ๐—ผ๐˜‚๐—น ๐—ฑ๐—ผ๐—ฒ๐˜€! ๐™๐™ค๐™ง๐™š๐™ซ๐™š๐™ง ๐™„๐™ฃ ๐™ˆ๐™ฎ ๐™ƒ๐™š๐™–๐™ง๐™ฉ ๐Ÿ’๐Ÿ’๐Ÿ’๐Ÿ•Š๐Ÿ•Š๐Ÿ•Š”. (www.naija247news.com).